Kornwestheim In der Wohnung türmten sich die Kosmetik-Boxen

Kornwestheim - Wie kommt bei der Firma Weckerle in Eislingen an der Fils gestohlene Kosmetik in die Wohnung eines Kornwestheimer Ehepaares? Der 28-Jährige und seine zwei Jahre ältere Ehefrau sind vor dem Amtsgericht in Ludwigsburg der gewerbsmäßigen Hehlerei angeklagt. Sie werden beschuldigt, hochwertige Lipgloss, Lippenstifte und Make-up im Wert von 9000 Euro in den ersten beiden Monaten des vergangenen Jahres über Facebook zum Kauf angeboten zu haben. Zudem soll das Paar am 18. Januar 2019 auf einem Parkplatz an der Rosensteinstraße in Kornwestheim Diebesgut verkauft haben.