Kornwestheim - Mit einem Meditationsgebet haben Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde am Sonntagabend in der Heilig-Geist-Kirche in Pattonville dem 100. Geburtstag der Wiederstandkämpferin Sophie Scholl gedacht. Franz Nagler, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, und Gemeindemitglied Simone Zahner zitierten zu diesem Anlass aus Briefen und Niederschriften der jungen Widerstandskämpferin.