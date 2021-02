Kornwestheim In Kornwestheim wird es wieder „Nette Toiletten“ geben

„Wir sind aktuell mit der Bäckerei Siegel in Kontakt“, erklärt Eyleen Dellori aus der Stabstelle. Insgesamt sollen drei bis vier Unternehmen an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet als Kooperationspartner gefunden werden. „Zu den bereits bestehenden öffentlichen Toiletten im Hirschgarten, dem Alfred-Kercher-Bad, in der Bahnhofsunterführung und dem Rathaus können wir dann ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung stellen“, ist Dellori überzeugt.