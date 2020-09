Kornwestheim Infektionsschutz: Kein Verstoß nachzuweisen

Verhandlung wurde wegen Bombendrohung verschoben

Der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gilt als Ordnungswidrigkeit, nicht als Straftat, daher ermittelt in einem solchen Fall nicht die Staatsanwaltschaft, sondern es ergeht lediglich ein Bußgeldbescheid der zuständigen Behörde – in diesem Fall der Stadtverwaltung in Remseck am Neckar. „Dennoch kann ein Bürger natürlich, wie hier geschehen, Einspruch einlegen“, so Ulf Hiestermann. Dann könne die Behörde die Angelegenheit erneut prüfen, oder sie werde, wie hier geschehen, dem Amtsgericht zur Entscheidung vorgelegt.