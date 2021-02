Kornwestheim Infektionszahlen gehen zurück

Kornwestheim - Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg 30 akute Corona-Infektionen in Kornwestheim (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Damit sind die Zahlen auch in der Stadt weiter rückläufig, in der zweiten Januarwoche waren zeitweise mehr als 80 infizierte Kornwestheimer und Kornwestheimerinnen gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie gab es bisher 1066 registrierte Fälle in der Stadt, die meisten Erkrankten sind mittlerweile wieder genesen.