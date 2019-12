Kornwestheim Initiative hofft auf kritische Stadträte

Wer die Verwaltungssprache einordnen kann und noch dazu die Themen kennt, die die Kornwestheimer umtreiben, der weiß: Es geht um nichts weniger als eine Richtungsentscheidung zu einem der größeren Streitthemen der vergangenen Monate. Die Stadträte im Ausschuss würden mit einem positiven Beschluss der weiteren Detailplanung für das Areal zwischen Wiesengrund und Mühlhäuser Straße den Weg ebnen. Wird dieser Prozess – dazu bedarf es weiterer Abstimmungen in städtischen Gremien – so zu Ende geführt, wie es die Stadtverwaltung vorsieht, dann darf in nicht allzuferner Zukunft die Firma Pflugfelder neun Mehrfamilienhäuser in dem Gebiet bauen. Genau dagegen machen aber Anwohner und die Bürgerinitiative Rothackerhof/Sprecherareal (Birsa) mobil. Sie befürchten, dass die Neubauten das Stadtklima negativ beeinflussen.