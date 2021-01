Kornwestheim Initiative Seebrücke findet keine Mehrheit

Die Initiative Seebrücke gibt es seit 2018, sie setzt sich für mehrere Kernpunkte ein: Wollen Kommunen Mitglied und damit zu „sicheren Häfen“ werden, erklären sie sich beispielsweise bereit, sich mit Menschen auf der Flucht zu solidarisieren, sich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung zu positionieren, bei Bedarf Geflüchtete über den Königsteiner Verteilschlüssel hinweg aufzunehmen, generell Forderungen an die übergeordnete Politik zu unterstützen, Ressourcen und Aufnahmeplätze bereit zu stellen und die europäische Migrationspolitik zu gestalten. Mehrere Kommunen im Umland sind bereits beigetreten, in Kornwestheim stammt der Antrag von der Fraktion Grüne/Linke und der SPD. „Es geht darum, einen Prozess in Gang zu bringen“, betonte die grüne Stadträtin Canan Balaban, die daran erinnerte, dass der Arbeitskreis Asyl in Kornwestheim den Antrag unterstütze und auf die Not der Menschen hinwies, die auf Lesbos und in Bosnien festsitzen.