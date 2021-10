Kornwestheim Innenstadt: Es gibt erste Ergebnisse

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Weg zum Fragebogen

Ein erster Versuch im Rahmen der Bürgerbefragung fiel ernüchternd aus. Nur fünf Jugendliche wollten in einem persönlichen Gespräch mit Cima-Vertretern sagen, was sie an der Innenstadt schätzen (viel Fläche, Kino, Eisdiele) und was sie nicht mögen (dunkle Ecken, zu viele Angebote für Senioren).

Stadträte sind zufrieden

Die Stadträte zeigten sich mit den Ergebnissen der Befragung, die sie im Frühjahr im Rahmen des Projektes „Mobilität, Aufenthaltsqualität, Innenstadtentwicklung – Perspektiven und Chancen für Kornwestheim“ in Auftrag gegeben hatten, zufrieden. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz. Nun müsse man Schritt für Schritt weitermachen. „Wir haben Handlungsbedarf und sollten ergebnisoffen in die Diskussion gehen“, so Daniel Joppien (Grüne). Ender Engin (FDP) sieht ebenfalls eine Notwendigkeit für Änderungen. Er warnte davor, zu sehr in die Vergangenheit zu schauen. „Die Gastronomie und der Einzelhandel sind unsere größten Baustellen“, diagnostizierte CDU-Stadtrat Jörg Schaible. Klaus-Dieter Holzscheiter (Freie Wähler) regte an, die Weststadt besser mit der Innenstadt zu verknüpfen.