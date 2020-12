Kornwestheim Innenstadt: Grüne legen Konzept vor

Ein solches Konzept – es ist noch ein grobes – haben die Kornwestheimer Grünen nun vorlegt. „Grüne Anstöße“ heißt es und trägt den Untertitel „Zukunft des Einkaufens. Innenstadtentwicklung Kornwestheim“. Bühler und ihre Fraktionskollegen Daniel Joppien und Thomas Ulmer speisen es federführend in die öffentliche Debatte ein. Stein der „Anstöße“ sei unter anderem die Diskussion in den Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Parking-Days im September gewesen, den die Grünen in diesem Jahr erstmals in Kornwestheim veranstaltet haben. Und bereits im Sommer, so berichtet Ulmer weiter, habe er bei einem Business-Frühstück beobachtet, dass das Thema Innenstadt einmal mehr aufkam – aber „nur an der Oberfläche kratzend“.