Kornwestheim Inspiration direkt aus Norwegen

Die Geschäftsanteile der Himpelchen und Pimpelchen gGmbH befinden sich seit Januar dieses Jahres komplett im Besitz der Düsseldorfer CreaKids gGmbH, die wiederum eine Tochterfirma des norwegischen Betreuungsriesen Dibber Family ist. Also holte sich Cornelia Bains-Terschawetz Inspiration in einer Dibber-Einrichtung in Oslo – und brachte interessante Erkenntnisse mit. „Vieles wird genau so gemacht wie bei uns“, sagt sie, „das Personal- und Raumkonzept ist fast identisch.“ Was man sich aber in Deutschland abschauen könne und wolle, sei die Wertschätzung, die den Mitarbeitern und auch den Kindern gegenüber gezeigt werde, mit separaten Räumen oder besonderer Anerkennung am Geburtstag. „Außerdem schlafen die norwegischen Kinder immer draußen, dick eingepackt auch bei -15 Grad“, berichtete sie lachend. Davon wolle man in Deutschland jedoch absehen.