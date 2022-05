Die Musikschule Kornwestheim (Stuttgarter Straße 91) bietet am kommenden Samstag, 14. Mai, einen Tag der offenen Tür inklusive buntem Rahmenprogramm an. Von 10 Uhr bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit, Instrumente, die an der Musikschule erlernt werden können, während einem kostenlosen Schnupperunterrichtes kennenzulernen.