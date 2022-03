Kornwestheim „Integration braucht Zeit“

Wenn sich Leute melden, die helfen wollen, nehme ich sie in eine Liste auf. Wir suchen gerade vor allem Ehrenamtliche, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und für uns dolmetschen können. Einen großen Aufruf starten wir jetzt aber noch nicht – sonst passiert das Gleiche wie in der Flüchtlingswelle 2015. Da haben wir viele Ehrenamtliche verloren, weil wir sie nicht sofort an Flüchtlinge vermitteln konnten. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass alle sofort helfen wollen. Aber für Flüchtlingsarbeit brauchen wir einen langen Atem. Die Menschen müssen erst einmal hier ankommen. Wir müssen schauen, wer kommt und was sie brauchen. Dann können wir Ehrenamtliche vermitteln und Veranstaltungen wie zum Beispiel einen Frauentreff organisieren.