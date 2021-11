Kornwestheim Ist der Stadtparksee zu trüb?

Eben eine solche Trübung hatte Hans-Joachim Schmid angemahnt. Der See sei „immer noch so grün wie vor fünf Jahren“, hatte der Christdemokrat angemerkt, der sich als Gärtnermeister durchaus gut mit Pflanzen auskennt. Auch hatte Schmid angeregt, eine Pflanzenkläranlage im Stadtparksee zu installieren. Der See könne damit sauber gehalten werden, vielleicht könne man Energie für die Anlage über Solarzellen auf dem Dach des K gewinnen, so lautete Hans-Joachim Schmids Idee. Die Stadtverwaltung solle einfach einmal mit Blick auf den aktuellen Stand der Technik Möglichkeiten ausloten, regte er an.