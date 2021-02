Kornwestheim Jahnstüble, Kutschers Glück oder ESG?

Wie auch immer: Die Stadträte machten in der Mehrheit unmissverständlich deutlich, dass sie nicht im Geringsten daran denken, einer Namensänderung zuzustimmen. „Der Name hat sich etabliert“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Wanitschek. Sein Kollege Roland Bertet, alter ESGler, erinnerte an die Integrationsarbeit in der Weststadt, die der Verein einst geleistet habe. „Das wäre ja so, als ob man aus dem Hirsch- einen Bahnhofsgarten machen würde“, bemühte sich Marcel Demirok (FDP) um einen Vergleich. Susann Boll-Simmler (Grüne) sah’s pragmatisch: „Egal, wie die Gaststätte heißt, sie bleibt das ESG.“ Lediglich die CDU-Stadträte hegten gewisse Sympathien für ein Jahnstüble. Als sie erkannten, wie sehr sie damit allein auf weiter Flur stehen, baten sie um eine Vertagung der Entscheidung. „Wir würden es gerne noch einmal intern diskutieren“, sagte der Sprecher Jörg Schaible. Selbst Oberbürgermeisterin Ursula Keck rückte von ihrem Vorschlag dezent ab. Sie könne die traditionsbewussten Argumente gut verstehen. . .