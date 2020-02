Kornwestheim Jahrzehnte der Diatechnik auf 600 Seiten

Für den Kornwestheimer Wolfgang Kuttig sind die Besonderheiten von Dia-Projekten aber – obwohl er selbst auch gerne und gut fotografiert – kein Nachteil, sondern ein Feature. Mit 45 Jahren hat Kuttig, der heute im Ruhestand ist und früher bei IBM in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war, begonnen, sich Dia-Projektoren in den Keller zu stellen. „Ich wollte etwas im Bereich Fototechnik sammeln, was nicht jeder zusammenträgt, so fiel die Entscheidung“, berichtet er. Rund 1500 Geräte sind es mittlerweile, die in langen Regalreihen das Untergeschoss der Eheleute Kuttig bevölkern – aus ganz verschiedenen Ländern und Jahrzehnten. Zahllose Flohmärkte hat Wolfgang Kuttig dafür abgegrast, Online-Börsen wie ebay genutzt und sogar in fernen Ländern bestellt. „Wenn ich einen Diaprojektor etwa aus Japan habe liefern lassen, dann war der Versand oft das teuerste“, berichtet er.