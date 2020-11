Kornwestheim Jeden Morgen großes Chaos

Mit mehreren Maßnahmen hofft die Stadt, das Problem in den Griff zu kriegen: • Östlich der Stuttgarter Straße hat die Stadt ein eingeschränktes Halteverbot verhängt. Davon erhoffe man sich eine Verbesserung des Verkehrsflusses und der Übersichtlichkeit.• Spätestens von Anfang des kommenden Jahres an greift das Durchfahrtverbot für Lastwagen, das für die gesamte Innenstadt gilt. „Wir hoffen“, so schreibt die Stadt, „dass die klare Regelung und Ausschilderung bereits auf der B 27 auch eine Reduzierung der Verstöße in der Pflugfelder Straße mit sich bringt.“ Schon jetzt dürfen Lastwagen nicht durch die Pflugfelder Straße fahren. Viele Kraftfahrer halten sich nicht an das Verbot. • Die Schillerschule hat zusammen mit der Kreisverkehrswacht und der Polizei die Aktion „Sicher zu Fuß zur Schule“ gestartet. Seit diesem Montag und noch bis Anfang Dezember sind die Jungen und Mädchen aufgefordert, zu Fuß zur Schule zu kommen. Pro Schulweg gibt es dann einen Stempel in einen Pass. Die Klasse mit den meisten per pedes zurückgelegten Kilometern bekommt schließlich einen Wanderpokal. Im Unterricht beschäftigen sich die Jungen und Mädchen zudem mit dem Thema Verkehr. Die Schule und die Stadt hoffen, dass sich die ganze Situation entspannt, wenn die Elterntaxis nicht mehr vorfahren.