Kornwestheim „Jeder sollte immer frei entscheiden können“

In ihrer Rolle als Stadträtin – und zukünftig vielleicht sogar als Landtagsabgeordnete – möchte Knecht auch mehr Frauen inspirieren, sich in der Politik zu engagieren. „Wir bilden die Hälfte der Bevölkerung, wir sollten also auch zu 50 Prozent in politischen Gremien vertreten sein.“ Für Frauen sei es immer noch schwieriger, die Politik mit Beruf, Familie und Haushalt zu vereinen, Männer hätten es in dieser Hinsicht leichter. Stefanie Knecht möchte zeigen, dass das trotzdem funktioniert, sieht sich auch als Vorbild: „Frauen ziehen andere Frauen mit.“