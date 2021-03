Kornwestheim Jeder Vierte wählt per Brief

Wahl vor Ort

Wer am Wahlsonntag persönlich seine Stimme abgeben will, sollte einige Regeln beachten. Es ist wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler für die Stimmabgabe im Wahllokal dieses Mal nicht nur die Wahlbenachrichtigung und den Ausweis mitbringen, sondern auch FFP2-Masken oder medizinische Masken. „Ausnahmen sind nur mit ärztlicher Bescheinigung oder aufgrund eines sonstigen zwingenden Grundes möglich“, schreibt die Stadtverwaltung. Händedesinfektion und Abstandhalten sind ebenso Pflicht. Es wird außerdem darum gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen. Wer am Wahlsonntag Symptome einer Covid-19-Infektion wie Fieber, trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweist oder in den vorangegangenen 14 Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatte, darf ebenfalls nicht ins Wahllokal. Für kurzfristig auftretende Erkrankungen oder Quarantäneanordnungen gibt es sogar bis 15 Uhr am Wahlsonntag die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Bei den Wahllokalen selbst gibt es Änderungen aufgrund der Zugangsbeschränkungen der Gebäude. So wird im Wahlbezirk 11 nicht mehr im Seniorenzentrum am Stadtgarten gewählt, sondern im Kindergarten Weimarstraße – Zugang ist über die Karlstraße, den Dr. Siegfried-Pflugfelder-Platz oder die Bahnhofstraße. Im Wahlbezirk 16 fällt das Jakob-Sigle-Heim weg, gewählt wird im Kindergarten Rosensteinstraße.