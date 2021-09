Kornwestheim „Jetzt machen wir erst einmal Kassensturz“

Kornwestheim – - Kornwestheim hat gerockt: An fünf Dienstagabenden im August sind wieder Bands auf die Bühne am Marktplatz getreten. Aufgrund der Pandemie haben die Konzerte in diesem Jahr Eintritt gekostet, die Zuschauerzahl war begrenzt, die Veranstalter mussten ein Hygienekonzept auf die Beine stellen. Ob die Reihe dennoch gut lief, verrät Organisator Johannes Leichtle (46) von der Eventagentur bankett plus im Interview.