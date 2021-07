Kornwestheim Jeziorski verlässt den Gemeinderat

Stattdessen wird Benjamin Schad nachrücken. Der Nachhilfelehrer, Jahrgang 1981, trat im Mai 2019 ebenfalls für die Linke in Kornwestheim an, hatte damals aber den Sprung ins Gremium nicht geschafft. Jeziorskis Ausscheiden und Schads Nachrücken bestätigte der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt am Donnerstag in seiner Sitzung. Jeziorski (Jahrgang 1959) war selbst anno 2016 als Nachrückerin in den Kornwestheimer Gemeinderat berufen worden, damals folgte sie auf Friedhelm Hoffmann.