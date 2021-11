An diesem Dienstag wird in der Zeit zwischen 6 und 9 Uhr in der Johannesstraße die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Das ist stets mit Aufwand und der Sperrung der Straße verbunden. Die Linienbusse, die nach dem gestrigen Streiktag wieder verkehren, fahren in diesen drei Stunden bei dem Weg zum Bahnhof nicht die Haltestelle Johannesstraße an. Die Linie 413 hält zudem nicht an der Haltestelle Rathaus.