Kornwestheim Joppien kritisiert seine Partei

Wahlkampf ist zurzeit nicht leicht – er fällt in die Ferienzeit, es ist aktuell schwierig, große Veranstaltungen umzusetzen. Wir bieten aber einige Stände an. Unsere Bundestagskandidatin Sandra Detzer kommt auch noch nach Kornwestheim. Am Samstag werden wir uns zudem am Parking Day beteiligen, zwei Parkplätze in Kornwestheim sperren und zeigen, wie man sie anders nutzen kann.

Würden Sie Rot-grün unterstützen?

Grün-rot wäre mir natürlich lieber, aber ich könnte einer rot-grünen Regierung natürlich mehr abgewinnen als einem Neuaufguss der großen Koalition. Das war nämlich Stillstand pur. Wir kämpfen als Grüne für die Kanzlerschaft, aber wenn es dafür nicht reicht, dann sind wir bereit, eine starke grüne Stimme in der nächsten Koalition beizusteuern. Die brauchen wir in Deutschland, sonst werden wir die Probleme, die auf uns zukommen, nicht lösen.

Könnte die Linkspartei mit ins Boot?

Wir arbeiten hier in Kornwestheim gut mit der Linken zusammen. Auf Bundesebene leistet sie sich außenpolitisch einige Patzer, aber ich persönlich wäre eher für eine Koalition mit der Linken als mit der FDP, deren Positionen zu Klimaschutz und Wirtschaft mir große Bauchschmerzen bereiten.