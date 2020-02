Die Themen: Bei der Vorstellung der neuen Judeko waren die jungen Leute gefragt, erste Ideen für mögliche Themen zu äußern. Gymnasiastin Anna Rosenberger sprach davon, dass man mehr für die Sicherheit im Straßenverkehr machen und Spielplätze um weitere Geräte ergänzen könne. Sie brachten auch Smart Benches, also Bänke mit Stromlade- und WLan-Funktion, ins Gespräch. Jona Hartlieb ist es ein Anliegen, dass WC-Anlagen – an den Schulen und am Bahnhof – saniert werden. Ein Begegnungsstätte und eine Art Jugendcafé regte Penelope Rita Eismann an.