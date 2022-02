Kornwestheim Jugend will 2023 Vertreter wählen

Kornwestheim - So schnell wird man älter: Im März startet die Kornwestheimer Jugenddelegation Judeko bereits in ihr drittes Jahr. Quasi mit Beginn der Pandemie hatte sie ihre Arbeit aufgenommen und ja, natürlich überschatteten die Corona-Jahre das Tun der Judeko von Beginn an. Organisiert hat man sich dennoch gut, es gab und gibt regelmäßige Sitzungen, je nach Lage virtuell oder in Präsenz, auch hat die Judeko mehrere Projekte angestoßen und setzt sie um. Allem voran ist hier natürlich die Erweiterung und Modernisierung des Kornwestheimer Skateparks zu nennen – im Sommer soll der 250 000-Euro-Umbau eingeweiht werden.