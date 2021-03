Kornwestheim Jugendarbeit: Weniger, dafür intensiver

Die Stelle an der Eugen-Bolz-Grundschule wurde neu geschaffen. Bemerkenswert: An einigen Schulen hatten die Lehrkräfte stellenweise mehr Gesprächsbedarf als die Schüler, vor allem nach den Sommerferien und insbesondere am Ernst-Sigle-Gymnasium. „Dieser stärkere Kontakt ist eine Besonderheit im Jahr 2020“, so Saur, „aber das ist auch coronabedingt. Da haben sich die Lehrer Rat geholt“. Dank der „Teamgeister“ oder des „Bunten Klassenrats“ hat sich die Arbeit an den Grundschulen nun etabliert. Da sämtliche Grundschulen über Schulsozialarbeit verfügen, wurde zudem die Zusammenarbeit mit dem BFZ etabliert. Das Ergebnis ist unter anderem das Projekt „Stadtdetektive“: Die Kinder dokumentierten ihr Umfeld und bewerteten es nach bestimmten Kriterien. Aufgrund der Pandemie fand das Projekt jedoch ein vorzeitiges Ende. An den weiterführenden Schulen spielten Intervention bei Konflikten sowie Prävention eine große Rolle. Laut Bericht habe es einen großen Bedarf an Einzelfallhilfe gegeben.