Kornwestheim Jugenddelegation hat schwierigen Start

Eines der ersten Anliegen der Judeko ist es, sich selbst in der Stadt bekannt zu machen. So wurde bei der Bilderplattform Instagram ein Kanal eingerichtet (@judeko_kwh), um den sich eine Kleingruppe kümmert. Über diesen Weg seien schon einige Rückmeldungen eingegangen, sagt Mattis Schulte. Außerdem planen die Mitglieder, in allen Schulen eine Art Meckerbox aufzustellen. In dem Briefkasten können ausgefüllte Formulare eingeworfen werden, auf denen die Schüler ihre Wünsche und Anregungen äußern.