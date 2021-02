Kornwestheim Jugenddelegierte schließen ein Mitglied aus

Kornwestheim - Die Kornwestheimer Jugenddelegation Judeko hat sich bislang, so ist es oft zu hören, wacker geschlagen – und das, obwohl sie quasi direkt in die Pandemie hineingegründet wurde. Zu den aktuellen Projekten der Jugendvertreter gehören unter anderem eine Erneuerung des Skateparks an der Hannes-Reiber-Halle und, so schreiben es die Jugendlichen in einer Pressemitteilung, wollen den Freizeitpark für Jugendliche attraktiver machen. Auch Themen wie „Meckerboxen“ für Schulen hat man im Blick. Derzeit sucht die Delegation neue Mitglieder. Eigentlich sollten diese künftig gewählt werden, doch erst einmal wird – begründet auch mit Corona – auf Wahlen verzichtet. Wer mitarbeiten will, kann sich einfach melden (per Mail etwa unter Uschi_Saur@kornwestheim.de).