Kein eingängiger Name. Jan und Myriam Zelenka wollen aber erst beim nächsten Präsenztreffen mit den anderen Jugendfeuerwehrleuten einen Namen festlegen. Zuerst müssen sie sowieso noch mit anpacken. Die Stadtgärtnerei hat zwar alles vorbereitet, aber die letzten Erdhäufchen dürfen die Jugendlichen mit Roman Beham, dem Leiter der Jugendfeuerwehr und Julian Weichenthal, dem Jugendleiter, selbst an den Baum schaufeln. „Wir müssen“, so sagt es Roman Beham und nimmt lachend die Schaufel in die Hand.