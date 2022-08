Kornwestheim Jugendliche arbeiten mit Geodaten

Reise in die Vergangenheit

Den Beginn machten die Geoinformationssysteme. Die Jugendlichen lernten den Umgang mit den verschiedenen Geodaten der unterschiedlichen Fachbereiche und konnten am Ende ihr Wohnhaus mit dazugehörigem Plan zur Erinnerung als Karte drucken. Dann startete eine Reise in die Vergangenheit. Im Archiv des Fachbereichs wurde in der bis zu 200-jährigen Geschichte des Liegenschaftskatasters im Landkreis gegraben. Mit Begeisterung wurde in alten Vermessungsunterlagen geblättert. Diese alten Unterlagen stellen zum Teil noch heute den amtlichen Verlauf der Flurstückgrenzen dar.