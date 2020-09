Kornwestheim Jugendlicher flieht auf Roller vor der Polizei

Kornwestheim - Ein 16 Jahre alten Rollerfahrer lieferte sich am frühen Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die ihn am Ende aber festnahm. Gegen 0.50 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung den Jugendlichen in der Jakobstraße kontrollieren. Er reagierte nicht, sondern versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Hierbei führte er verkehrswidrige Fahrmanöver durch, bis er schließlich beim Versuch stürzte, über einen Bordstein auf einen Gehweg in der Solitudeallee zu fahren. Er wurde leicht verletzt.