Lob aus sämtlichen Fraktionen des Gemeinderats

Von „gut angelegtem Geld“ schwärmte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä. Skaten sei gesund und fördere das Gleichgewicht. Es sei schön zu sehen, dass durch das Engagement in der Judeko konkret etwas bewirkt werde, so Ender Engin (FDP). Er erinnerte daran, dass auch für eine gute Beleuchtung auf dem Platz gesorgt werden sollte. Kinderspielplätze gebe es in ausreichender Zahl in Kornwestheim, das Angebot für Jugendliche sei eher überschaubar, so SPD-Stadtrat Robert Müller. Auch Markus Kämmle (Freie Wähler) und Thomas Ulmer (Grüne/Linke) würdigten den Einsatz der Jugendlichen, die in der Ausschusssitzung sogar selbst zu Wort kommen durften.