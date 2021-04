Kornwestheim Julis lieben Livestreams

Kornwestheim - Die Jungen Liberalen im Kreis haben sich zur Debatte um die Live-streams im Kornwestheimer Gemeinderat zu Wort gemeldet. Man „unterstützt eindringlich die Forderung der Kornwestheimer FDP-Fraktion, die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates live zu streamen“, schreibt die liberale Nachwuchsorganisation. Als gewählte Vertreter seien die Gemeinderäte den Bürgern Auskunft über die Geschehnisse in der Stadt schuldig. „Man kann nicht erwarten, dass jeder, der Interesse am politischen Geschehen hat, auch immer anwesend sein kann“, heißt es weiter. Die FDP-Fraktion hatte in einem Antrag eine Liveübertragung vorgeschlagen, aber keine Mehrheit zusammenbekommen. Argumente gegen die Streams waren unter anderem die Befürchtung, Diskussionskultur könnte verarmen, Teile von Gemeinderatsdebatten im Netz verfremdet werden.