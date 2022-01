Kornwestheim Junge Frau von Hund verletzt

Kornwestheim - Eine 22-jährige Frau ist am Samstag von einem Hund verletzt worden. Sie soll mit ihrem Hund gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz der Realschule an der Theodor-Heuss-Straße unterwegs gewesen sein, als ihr ein unbekannter Hund an einer Schleppleine bellend entgegenkam. Er sei laut Polizeibericht sofort über ihr Tier hergefallen. Die 22-Jährige versuchte, ihren Hund zu schützen, indem sie das fremde Tier mit ihrem Knie zur Seite schob. Dann wurde sie von dem fremden Hund gebissen.