Die jungen Handballer des SV Kornwestheim aus der E-Jugend des Vereins haben 1000 Euro für die Ukraine gesammelt. Die Idee entwickelten sie zusammen mit ihrer Trainerin Maike Möckel. Das Geld kam während einer Spendensammelaktion während des jüngsten Sonntags-Spiels der Herrenmannschaft in der Osthalle zusammen, die Jugendlichen waren mit ihren Spendenboxen – natürlich coronakonform – durch die Zuschauerränge gezogen. Die 1000 Euro wird der SVK nun an eine Hilfsorganisation überweisen, die sich für die humanitäre Unterstützung der Ukraine einsetzt. „Wir freuen uns über das besondere Engagement unserer Jüngsten, denn wir wollen als Handballer nicht nur die sportlichen Dinge fördern, sondern wir haben auch das Ziel, soziale Werte zu vermitteln“, sagte die mehr als stolze Jugendleiterin Tanja Bahmann. Genauso stolz seien auch die eifrigen Sammler selbst gewesen, heißt es vom Verein – ein Dank gehe an die vielen Spender und Spenderinnen. Foto: privat