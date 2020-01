Kornwestheim Junger Erfinder stellt sich dem TV-Duell

Benedikt Veit tritt in der Show gegen einen Schüler aus Ertingen im Landkreis Biberach an. Und mit was will er im Duell punkten? Der 15-Jährige hat eine Arbeitsleuchte entwickelt, die nicht wie eine gewöhnliche Lampe arbeitet. Sie bewegt sich anhand eines speziellen Senders am Handgelenk und leuchtet immer den Bereich ideal aus, in dem man gerade arbeitet – ohne zu blenden. Seine Erfindung ist ein Roboter, der sich auf zwei Achsen bewegen kann und sich aus Lego-Teilen zusammensetzt. Er kann die Hand lokalisieren und richtet demnach den Strahl einer Lampe aus. Dazu muss am Handgelenk ein Infrarotsender befestigt werden, ähnlich wie bei einer Armbanduhr. Das sei unter anderem für Handwerker oder Mechaniker praktisch, die unter dem Auto arbeiten und hin- und her rutschen müssen. „Sie müssen meist ihre Lampe halten und haben nur eine Hand frei. Oder man wird von der Lampe geblendet. Ich wollte eine kompromisslose Lösung schaffen“, erklärt der Jugendliche. Die Lampe könne in alle Richtungen schwenken.