Kornwestheim K macht 2018 weniger Minus als gedacht

Gleichwohl: Die Fachbereichsleiterin sprach gegenüber den Stadträten von einem „wirklich sagenhaften, nahezu legendären Ergebnis“. Das K habe sich, so die Fachbereichsleiterin, in der Region etabliert. „Wir haben uns ein gutes Image erarbeitet“, sagte Münkel. Zum guten Ergebnis beigetragen hat die Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers James Rizzi, die den ganzen Sommer 2018 über den Festsaal und das Foyer des Ks in Beschlag nahm – das also in einer Zeit, in der nur wenige Veranstaltungen stattfinden.