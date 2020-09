Kornwestheim - Etwa 2500 Euro Schaden sind das Ergebnis von Vandalismus auf einer Baustelle in der Achalmstraße in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Täter hatte zwischen Freitag und Montag insgesamt 25 bereits verlegte und verputze Elektrokabel in einem Rohbau mit einem scharfen Gegenstand durchtrennt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.