Kornwestheim Kammermusik im Galeriesaal

Am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, spielen Daniel Paulich (Cello) und seine Schwester Natascha Paulich (Klavier) im Galeriesaal (Josef-Kleihues-Bau, Stuttgarter Straße 93) Werke von Ludwig van Beethoven, Zoltán Kodály und Johannes Brahms. Bei der Pianistin Natascha Paulich haben Johann Sebastian Bachs Werke wie auch die der großen deutschen Romantiker Robert Schumann und Johannes Brahms einen festen Platz in ihrem Repertoire. Neben dem Solistischen begeistert sie sich genauso für Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen. Daniel Paulich ist seit Dezember 2017 Solocellist der norddeutschen Philharmonie Rostock und begann noch während seines Masterstudiums 2018 als Lehrbeauftragter für Violoncello an der Hochschule für Musik und Theater Rostock zu unterrichten. Zusätzlich ist er seit 2019 als Dozent für die Celloabteilung der Young Academy Rostock tätig. Auch seine große Leidenschaft gilt der Kammermusik.