Kornwestheim Kampf gegen das Virus: THW hilft mit

Am Alten See in Pattonville steht die neue Unterkunft des THW-Ortsverbands Ludwigsburg. Von dort sind die Helfer ausgeschwärmt, um Handschuhe, Masken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel in zentralen Zwischenlagern abzuholen und an ihre Zielorte zu bringen. Erstmals waren sie am 26. März im Einsatz. In der vergangenen Woche waren vier Mitglieder des Ortsverbandes unterwegs, am Mittwoch zwei und am Donnerstag sechs. Der Verein versuche, nur so wenige Helfer wie notwendig auf die Touren zu schicken, um die Anzahl der Kontakte und damit die Ansteckungsgefahr zu minimieren, erklärt Tobias Hilbers, der beim Ortsverband für die Pressearbeit zuständig ist. „Oft reichen ein Fahrer und ein Beifahrer“, sagt er. Die ausgelieferte Schutzausrüstung sei meist nicht schwer, sodass nicht viele zupackenden Hände gebraucht würden.