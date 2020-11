Dass auch Kornwestheim einen Stadtstrand vertragen würde, davon sind Lopez und di Perna überzeugt. Sie wollen einen Kornwestheimer „City Beach“ ins Leben rufen, inklusive Liegestühlen, Sonnenschirmen, Palmen, Sand und einer Bar – hier würde es Getränke und Fingerfood geben. Letzterer hätte einen südamerikanischem Einschlag, es gäbe Empanadas, Nachos, Salate, aber auch Pommes, Sandwiches & Co. „Unsere Idee basiert auf ähnlichen Konzepten, wie sie in anderen Städten schon erfolgreich umgesetzt wurden“, sagt Lopez. „Es gibt derzeit kein vergleichbares gastronomisches Konzept in der Stadt, das das Gefühl eines Strandurlaubs vermittelt“, ergänzt di Perna.