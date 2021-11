Kornwestheim Kartons voller Briefmarken

Kornwestheim - Mehrere Umzugskartons voller Briefmarken haben die Briefmarkenfreunde derzeit in Verwahrung. Bisher haben sie die nicht benötigten Postwertzeichen stets zur Diakonie Stetten gebracht – aber die nimmt nun keine Marken mehr an. Der Vorsitzende der Briefmarkenfreunde, Bernward Schubert, erklärt, was nun passiert.