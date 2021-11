Kornwestheim Kaufkraft: Kornwestheim ist Schlusslicht

Kornwestheim - Die Zahl ist gar nicht so schlecht: 97,5 beträgt die Umsatzkennziffer für Kornwestheim. Das heißt: Das Geld, das die Kornwestheimer für den Einkauf im Einzelhandel ausgeben, bleibt – rein rechnerisch gesehen – fast zu 100 Prozent in der Stadt. Weil davon auszugehen ist, dass die Menschen aus Kornwestheim auch in Ludwigsburg, Stuttgart und natürlich im Internet einkaufen, gibt es ergo viele Bewohnerinnen und Bewohner aus den Nachbarkommunen, die es zum Einkauf nach Kornwestheim zieht. Über einen besseren Wert als Kornwestheim verfügen im Landkreis Ludwigsburg lediglich Ludwigsburg (168,7), Steinheim an der Murr (142,9) und Bietigheim-Bissingen (135,9). Das mit rund 12 000 Einwohnern vergleichsweise kleine Steinheim weist deshalb einen so hohen Wert auf, weil es ein großes Kaufland-Einkaufszentrum auf seiner Gemarkung weiß. Das lockt die Kunden aus dem ganzen Bottwartal an. Der Landkreis insgesamt verzeichnet mit einer Umsatzkennziffer von 92,4 einen Kaufkraftabfluss.