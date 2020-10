Kornwestheim - Es ist eine Zumutung für die Menschen in der Stadt“, machte Oberbürgermeisterin Ursula Keck in der Sitzung des Ausschuss für Umwelt und Technik am vergangenen Dienstagabend ihrem Ärger Luft. Grund für die deutlichen Worte sind die schleppenden Fortschritte auf den Baustellen der Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) in der Stuttgarter Straße. Grünen-Stadträtin Edda Bühler hatte sich zuvor zum Stand der Arbeiten erkundigt.