Zur Stärkung für diese Aktivitäten gab es für die Kinder von Oberbürgermeisterin Ursula Keck einen Gutschein für einen Besuch in einem Eiscafé in Kornwestheim. Am letzten Tag des Ferienkindergartens haben die Kinder gemeinsam den Gutschein eingelöst, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Kornwestheim.