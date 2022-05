Mögen die Hunde solche eingezäunten Wiesen, in denen sie freien Auslauf haben und sich austoben können? Sie sind keineswegs für jeden Hund geeignet, antwortet Andrea Hoffarth, Vorsitzende des Hundesportvereins Kornwestheim. Die Hunde müssten sozial verträglich, also geübt im Umgang mit ihren Artgenossen sein. Und was die Menschen betrifft: Sie müssten sich an die Spielregeln halten, die für solche Hundespielplätze aufgestellt werden – die Öffnungszeiten und die Sauberkeit zum Beispiel betreffend.