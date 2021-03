Kornwestheim - Sauber aufgereiht standen sie am vergangenen Wochenende vor dem Haupteingang des Kornwestheimer Rathauses: dunkelblaue Winterstiefel, weiße Turnschuhe, graue Pantoffel. Auf ein Plakat, das an die Glastür geklebt wurde, hatten offenbar Kinder einen Mund-Nasen-Schutz gemalt und durchgestrichen. Daneben klebte eine Piratenmaske aus Pappe, mit rotem Filzmarker stand darauf geschrieben: „Ich will atmen“.