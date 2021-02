Kornwestheim Keck schlägt vor, eine Brücke zu bauen

Dann aber kam es anders, als Oberbürgermeisterin Ursula Keck – selbst Befürworterin des Beitritts – das Wort ergriff und einen Kompromissvorschlag in den Raum warf. Keck warb dafür, sich der Initiative anzuschließen, aber explizit einzelne Punkte, für die das Bündnis steht, für Kornwestheim herauszugreifen, andere hingegen für die Stadt nicht zu beschließen. „Wir könnten Punkt 1 und 8 für uns übernehmen“, sagte sie. „Das wäre dann zumindest ein politisches Statement, und wir würden uns solidarisch zeigen“, so die OB. Am Ende wurde die Entscheidung vertagt, damit sich die Fraktionen über den Vorschlag der OB beraten können. Auch die CDU gab an, noch einmal intern sprechen zu wollen. „Prinzipiell ist das ein guter Gedanke, wir müssen uns natürlich beraten“, sagte stellvertretend für seine Fraktion der Christdemokrat Jörg Schaible. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss einige Tage zuvor hatte er noch in einer langen Stellungnahme begründet, warum die CDU dem Antrag von SPD und Grünen nicht zustimmen wolle.