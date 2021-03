Kornwestheim Kein Fernsehen aus dem Gemeinderat

Verzerrtes Bild der Debatten

Der CDU-Stadtrat Hans-Joachim Schmid betonte: „Zu unseren Sitzungen kann ja jeder kommen und sich Zeit dafür nehmen, wir nehmen uns ja auch Zeit.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Bartholomä ergänzte, er fürchte, „Emotionalität und Authentizität“ gingen verloren. Zwar gab es auch quer durch die Fraktionen Stimmen, die den FDP-Antrag in positiverem Licht sahen: Florian Wanitschek (SPD) befand, man könne einen Probelauf durchaus unterstützen. Der Grüne Fraktionschef Thomas Ulmer sagte: „Ich hätte kein Problem damit, gefilmt zu werden – allerdings werden wir Grünen uneinheitlich abstimmen.“ Er schlug ergänzend vor, auf die Schulen zuzugehen, um Kindern und Jugendlichen kommunalpolitische Arbeit und die dortigen Entscheidungsprozesse näherzubringen – etwa über den Unterricht und Besuchen im Gremium. Sven Waldenmaier (CDU) betonte, er sähe in Streams eine Chance – sagte aber auch, dass die Wertschätzung derer wichtig sei, die eben nicht gesendet werden wollen. Und hier zeigte sich dann eben auch die Krux: Selbst wenn der FDP-Antrag eine Mehrheit gefunden hätte. Aus Gründen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hätten jene Stadträte am Ende herausgeschnitten und stumm geschaltet werden müssen, die eben nicht im Netz erscheinen wollen – was eine Debatte durchaus verzerren kann.