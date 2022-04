Kornwestheim Kein Impfstützpunkt mehr in Galerie

Aufgrund sinkender Nachfrage hat sich die Stadtverwaltung Kornwestheim in Abstimmung mit dem Landratsamt Ludwigsburg dazu entschieden, den Impfstützpunkt in der Galerie im Kleihues-Bau Ende der Woche zu schließen. „Die Infrastruktur bleibt vorerst bestehen, sodass bei Bedarf der Impfstützpunkt innerhalb kürzester Zeit wieder aktiviert werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab dem 1. April steht pro Landkreis aber weiterhin ein Stützpunkt zur Verfügung. Für den Landkreis Ludwigsburg wird dieser direkt am Landratsamt Ludwigsburg sein.