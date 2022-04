Kornwestheim Kein Mainstream im Landlord

Die „Heart Core Maniacs“ spielen am Samstag, 16. April, ab 20 Uhr im Irish Pub The Landlord, Stotzstraße 25. Natalia (Gitarre und Gesang), Achim (Schlagzeug) und Manfred (Bass und Gesang) versprechen eine „musikalische Reise ohne Einbahnstraßen“. Sie covern alle Songs, die ihnen gefallen, und schrecken dabei nicht vor großen Namen zurück. Im Repertoire sind Titel von AC/DC, Rory Gallagher, The Doors, Billy Idol, Jimi Hendrix, den Beatles, den Rolling Stones und vielen mehr. Außerdem spielen sie eigene Songs. Der Stil geht in Richtung Rock und Blues.